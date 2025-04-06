Засекреченные комплексы защищают Россию от беспилотников

Российские регионы защищают от дронов ВСУ засекреченные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Волна-2». Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным из открытых источников, система генерирует помехи на частоте работы БПЛА противника, перехватывает сигналы. В результате, операторы теряют контроль над дронами.

«Враг применяет системы гражданские. Гражданских радиочастот. Военные не имели права пользоваться гражданскими частотами, но враг сейчас использует все виды частот. И если военные закрывают военные частоты, то гражданские закрываем мы», — пояснил специалист, управляющий одним из комплексов.

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Военнослужащий с позывным Скиф отметил, что одними из главных преимуществ системы являются мобильность и модульность, модульная конструкция.

Эти особенности, уточнил он, позволяют ремонтировать устройства в полевых условиях, своевременно модернизировать их.

Создание «Волны» начиналось с камерного производства в небольшом помещении, а сейчас более 10 тыс. комплексов работают по всей России, заметили журналисты.