В армию России призовут рекордное число мужчин

Весенний призыв в армию России, который начался 1 апреля, должен стать самым масштабным за последние 14 лет. Об этом сообщает РБК.

Как уточняет газета, в ближайшие три с половиной месяца на срочную службу должны отправиться около 160 тысяч молодых людей. Последний раз такое количество новобранцев Министерство обороны России призывало в 2011 году.

Журналисты напомнили, что, начиная с распада СССР, минимальное число призывников на срочную службу пришлось на осень 2022 года — 120 тысяч человек.

Максимум был зафиксирован в 2009 году, когда под призыв попали рекордные 305,6 тысячи мужчин.

В России с 1 апреля начался весенний призыв на срочную службу в армии. Призывная кампания продлится до 15 июля.