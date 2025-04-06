ВС РФ поразили украинский отряд спецназначения "Омега" в ДНР

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение бригадам ВСУ и нацгвардии в ДНР, в том числе украинскому отряду спецназначения "Омега". Об этом сообщили в Минобороны России.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, воздушно-десантной, двух штурмовых, двух егерских бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады нацгвардии и отряда спецназначения "Омега" в районах населенных пунктов Котляровка, Ленина, Новопавловка, Зеленый Кут, Елизаветовка, Димитров, Новоэкономическое, Удачное, Красноармейск, Зверево, Новосергеевка и Петровское Донецкой Народной Республики", - сказали там.

В ведомстве уточнили, что "потери украинских вооруженных формирований составили до 430 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, пикап и пять артиллерийских орудий".