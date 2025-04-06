Британия и США испытали гиперзвуковой двигатель для ракеты

Британия в сотрудничестве с Соединенными Штатами провела успешные испытания гиперзвукового ракетного двигателя. Эту информацию подтвердили в Министерстве обороны Великобритании.

«Британия совместно с США успешно испытала гиперзвуковой ракетный двигатель», — говорится в заявлении Минобороны на официальном сайте ведомства.

Там добавили, что британские ученые протестировали гиперзвуковой двигатель, проводя 233 испытания в исследовательском центре NASA в американском штате Вирджиния. Цель программы — создать демонстратор гиперзвукового оружия к 2030 году, что должно укрепить оборонные способности Великобритании.

Появилось видео с огромного склада бронетехники НАТО

Эти испытания, проведенные под руководством лаборатории оборонной науки и технологий, включали анализ данных в реальном времени и различные варианты конструкции двигателя, который продемонстрировал высокую производительность и дальность полета, превышающую обычные ракеты. Результаты испытаний также укрепляют сотрудничество между Великобританией и США в области гиперзвукового оружия, заключили в британском Минобороны.