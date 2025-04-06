Новый атомный ледокол "Якутия" отправился с Балтийского завода в порт приписки

Универсальный атомный ледокол "Якутия" вошел в состав атомного ледокольного флота России и отправился в порт приписки в Мурманск, сообщили в пресс-службе Балтийского завода Объединенной судостроительной корпорации.

© Российская Газета

"Четвертый ледокол проекта 22220 покинул территорию завода, ушел в эксплуатацию на 40 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что судно прошло все испытания. Теперь ему предстоит пройти по Балтийскому морю, Атлантике, Баренцеву морю, после этого оно пришвартуется в порту в Кольском заливе.

Строительство "Якутии" велось с 26 мая 2020 года по заказу ФГУП "Атомфлот", а 22 ноября 2022 года состоялась торжественная церемония спуска ледокола на воду.