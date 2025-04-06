Сталкеры из Бельгии проникли на огромный склад бронетехники, принадлежащий компании Oip Land Systems, и сняли оттуда видео.

На складе были обнаружены нидерландские бронетранспортеры YPR-765, немецкие зенитные самоходные установки Gepard, а также австрийские легкие танки K-105 Kürassier. На некоторой технике найдены опознавательные знаки KFOR, использовавшиеся в Косове.

Oip Land Systems является частью бельгийского военно-космического концерна. Контроль над ним принадлежит Израилю. В 2023 году Киев обращался к этой компании с просьбами выдать технику для нужд украинской армии, однако бельгийская сторона отказалась, сославшись на плохое состояние машин. Кадры из ангара публикует Telegram-канал «Военный осведомитель».

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