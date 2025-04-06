СМИ: И российская, и украинская армии готовятся наступать

Российские войска в марте рекордно увеличили площадь наступления, пишет независимый OSINT-проект AMK Mapping. Он подсчитал, что в марте у боевиков ВСУ удалось отвоевать 681 кв. км оккупированной территории (в том числе 403 кв. км в Курской области). В феврале темпы продвижения составляли 329 кв. км (в том числе 256 кв. км на новых территория и 73 кв. км в Курской области).

Таким образом каждый день российские подразделения освобождают более 10 кв. км оккупированной территории. Если не брать Курскую область, то наибольшие темпы продвижения, конечно, на Донбассе. Здесь, по оценкам AMK Mapping, лучше всего себя показали российские войска на трех тактических направлениях.

Первое – это Велико-Новоселковское, где в марте удалось расширить плацдарм к северу и западу от Нового Комара (вплоть до населенных пунктов Веселое на севере и Новое Поле на западе). До границ Днепропетровской области на участке между Вольным Полем и Новоселкой остается менее 5 км.

Марочко сообщил о продвижении ВС России на купянском участке фронта

Второе направление на Донбассе – Кураховское, где группировка войск «Восток» после длительных боев освободила Разлив. Село находится близ тактически важной автодороги Курахово – Покровское, вдоль которой продвигаются российские войска. Немного севернее расширяется плацдарм от Новоелизаветовки, что позволило на этом участке подойти к границе ДНР и Днепропетровской области на 2 км.

Третье направление, указывает AMK Mapping, – это Купянское в Харьковской области. Здесь в марте продвижение российских войск охватывало территорию западнее Двуречной (к северу от Купянска) и Кисловки (к востоку от Купянска). 1-я и 6-я гвардейские танковые армии стремятся расширить так называемый «Оскольский выступ» к северу от Купянска.

При этом в районах Покровска и Торецка украинские силы продолжают локальные контратаки с целью улучшения своего тактического положения.

Польский военный эксперт Конрад Музыка из военной компании Rochan Consulting уверен, что в ближайшие недели активность российских войск на Донбассе будет не такой заметной, как на Североукраинском направлении. Музыка пишет, что с конца марта российские войска проводят усиленные артиллерийские обстрелы по украинским оборонительным позициям в Сумской области.

Эти атаки направлены на то, чтобы сковать украинские силы и предотвратить их передислокацию к активным фронтам на востоке и юге. При этом, фактически отказавшись от идеи вернуть контроль над потерянным плацдармом в Курской области, ВСУ все активнее пытаются прорваться в Белгородской области.

– Украинцы пытаются провести удары беспилотниками по российским складам боеприпасов, железнодорожным узлам и командным пунктам в Белгородской области. Эти операции направлены на то, чтобы нарушить российскую логистику и заставить Москву отвлечь ресурсы для обеспечения безопасности своих тыловых районов. Но все эти атаки существенно не повлияли на российские цепочки поставок, – констатирует Конрад Музыка.

Военный эксперт Иван де Арельяно из Jomini of the West уверен, что украинцы продолжат атаки между Демидовкой, Графовкой и Поповкой. Именно здесь они пытались прорваться через госграницу еще с середины марта и, как уверен де Арельяно, у них недостаточно сил и средств для попытки расширить фронт атаки. Так что ВСУ продолжат переходить к оборонительной тактике по мере восстановления сил ОТУ «Северск».

– Несмотря на попытки прорыва, российские войска успешно остановили наступление и не позволяют ВСУ продвинуться дальше. В ответ на это украинские силы дистанционно минируют дороги, что свидетельствует о намерении создать дополнительные препятствия для противника, – пишет Иван де Арельяно.

Польский OSINT-аналитик уверен, что в ближайшие недели продолжатся изнурительные бои на всех фронтах, но серьезных территориальных прорывов не ожидается. Российская и украинская армии будут готовиться к полномасштабным наступлениям к концу весны, уверен Музыка.