Названо важное преимущество Су-35 в ближнем воздушном бою с F-35

Российские Су-35 впервые встретились в небе с американскими F-35, сообщает Military Watch Magazine.

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На кадрах, опубликованных 4 апреля, запечатлено сближение самолета F-35A ВВС США и Су-35С Воздушно-космических сил России в районе Аляски: видно, как F-35 приближается к российскому истребителю, сопровождавшему бомбардировщики Ту-95МС, и успешно занимает позицию впереди и справа от него.

Хотя Су-35С и раньше встречались с различными американскими боевыми самолетами, это их первая подобная встреча с F-35 ВВС США. Рассчитанный на применение стелс-технологий F-35 заметно хуже оснащен для поражения Су-35 в ближнем воздушном бою, чем, к примеру, F-16, потому что не может нести ракеты "воздух-воздух" малой дальности без ущерба для своей малозаметности.

"Это дает Су-35С значительное преимущество на такой дальности, несмотря на ограниченные возможности его ракет Р-73/74", - пишет MWM.

Су-35 поступил на вооружение ВКС России незадолго до того, как ВВС США ввели в эксплуатацию F-35A, напоминает издание. Российский самолет имеет больший радиус действия, оснащен более мощной РЛС и несет большую боевую нагрузку, а также обладает превосходными летными характеристиками. F-35, в свою очередь, отличается более совершенной авионикой и малозаметностью.

Напомним, что Су-35С продемонстрировали высокую эффективность в ходе СВО. Эти самолеты не понесли потерь в воздушных боях, при этом сами они успешно уничтожали украинские Су-27, МиГ-29, Су-24М, Су-25, вертолеты Ми-8 и различные беспилотники.

В конце марта ВКС России получили первую в этом году партию Су-35С.