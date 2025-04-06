Военкоры раскрыли ложь Киева об ударе «Искандером» по ресторану с командирами ВСУ

Российские военные нанесли удар по ресторану «Магеллан» в Кривом Роге ракетой с осколочно-фугасной боевой частью (БЧ). На это указал Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

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Отмечается, что после прилета Киев выступил со лживим обвинением, будто удар был нанесен кассетным боеприпасом, что вызвало большое количество жертв. Кадры с места — столб дыма и пыли — свидетельствуют, что удар был осколочно-фугасной БЧ, — утверждают авторы канала. Военкоры пояснили, что кассетная БЧ взрывается со множеством хлопков в небе от раскрытия суббоеприпасов, однако подобного в Кривом Роге не наблюдалось.

Военкоры рассказали о массированном ракетном ударе по Киеву

Ранее в Минобороны России раскрыли подробности удара 4 апреля по ресторану в Кривом Роге, в котором совещались командиры соединений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и западные инструкторы. Как заявили в военном ведомстве, противник потерял почти 100 военнослужащих.