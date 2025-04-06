Активизация ВСУ на липцовском направлении Харьковской области может быть связана с переброской подразделений 92-й отдельной штурмовой бригады, которая набрана из 18-24-летних украинцев. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"На липцовском направлении наши разведчики вскрыли, а артиллеристы уничтожили САУ М109 Paladin 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Активизация противника может быть связана с переброской подразделений 92-й бригады ВСУ, комплектование которых осуществлялось за счет 18-24-летних украинцев", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что бойцы РФ ранее уничтожили опытных солдат этого формирования.

Как сообщали в Минобороны России 1 марта, отчаянные попытки киевского режима выправить ситуацию с восполнением потерь на линии боевого соприкосновения не имеют успеха. В феврале территориальные центры комплектования (ТЦК, аналоги военкоматов) мобилизовали менее 28 тыс. украинцев при общих потерях за месяц 38 920 военнослужащих.

По данным российского военного ведомства, несмотря на запуск с 11 февраля "нового контракта 18-24" для привлечения на добровольной основе в ВСУ украинской молодежи, не получается набрать в ряды ВСУ даже двух тысяч добровольцев при целевом показателе в четыре тысячи добровольцев в месяц.