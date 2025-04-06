Точечный удар ВКС России: уничтожен пункт ВСУ в Курской области

Экипажи российских боевых самолетов выполнили успешную операцию в приграничной зоне Курской области. Согласно данным Минобороны РФ, Су-34 под прикрытием истребителя Су-35С нанес точечный удар по пункту временной дислокации украинских военных.

Перед вылетом летчики получили точные координаты цели. Су-35С обеспечивал воздушное прикрытие, вооруженный ракетами "воздух-воздух" для отражения возможных угроз. После выполнения боевой задачи оба экипажа благополучно вернулись на базу.

По данным разведки, удар достиг цели - пункт дислокации ВСУ был полностью уничтожен.