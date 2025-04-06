В Великой Новоселке в ДНР семья прятала сына в подвале, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) не забрали его воевать. Об этом рассказал РИА Новости военный с позывным Сумрак. "Шел с напарником. Перебегали в соседний дом, спустились в подвал. Через некоторое время в соседнем доме услышали хлопок, поняли, что прилетел "камикадзе".

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Обнаружили, что к нам бегут гражданские", — рассказал он. Бойцов встретила семья, которая рассказала об атаке дрона на местную женщину. Штурмовик пояснил, что местные жители узнали местоположение российских войск и направились к ним для получение помощи.

В свою очередь штурмовики ВС России после того, как помогли местным, направились искать себе другое укрытие. После того как населенный пункт был освобожден, Сумрак с напарником посетили эту семью еще раз. Они объяснили, что не покидали поселок, поскольку их не выпускали солдаты ВСУ. Недавно взятый в плен украинский военнослужащий Александр Горб рассказал, что его командир с позывным "Тринадцатый" совершал преступления против мирного населения и против пленных российских солдат.