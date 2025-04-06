Минобороны требует неустойку в размере 11,5 млн с проектировщика боевых кораблей

Министерство обороны требует от неустойку в размере 11,5 млн с проектировщика боевых кораблей, конструкторского бюро "Алмаз". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы. "Арбитражный суд города Москвы определил принять к производству исковое заявление от истца в лице Министерства обороны Российской Федерации к ответчику в лице АО

"Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз" о взыскании неустойки в размере 11 501 085 руб.", - сообщается в судебных документах.

"Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз" является ведущим российским проектантом скоростных катеров, десантных и боевых надводных кораблей - также бюро разрабатывает корабли противоминной обороны. По какой причине российское оборонное ведомство требует взыскания неустойки с конструкторского бюро - не уточняется.

До этого Минобороны России через суд потребовало 390 млн рублей с Кизлярского электромеханического завода, выпускающего самолеты малой авиации и комплексы для борьбы с беспилотниками.