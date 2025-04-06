На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствует информация официального ресурса для оповещения населения республики. По его данным, сирены звучат в столице и в Ивано-Франковской, Львовской, Ровненской, Винницкой, Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Житомирской и Закарпатской областях. "Страна.ua" со ссылкой на мониторинговые паблики написала о том, что с Черного моря якобы были запущены пять ракет "Калибр", а в России в воздух поднялись четыре стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.

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5 апреля украинский лидер Владимир Зеленский удивился тому, что американская сторона не стала осуждать Россию за ракетный удар по Кривому Рогу. Москва заявила, что ударила по месту проведения военного совещания. Киев же утверждает, что ракета попала в жилой район, в результате чего не выжили как минимум 16 человек. Европейские лидеры прямо осудили действия России.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.