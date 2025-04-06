Бундесвер проведет в сентябре учения по отработке сценария "нападения РФ"

Немецкий бундесвер проведет в сентябре массовые военные учения для отработки сценария "нападения России". Об этом сообщила газета Bild.

В учениях также будут задействованы солдаты стран НАТО, всего готовиться к "российскому нападению" могут до 800 тысяч военных. "С 25 сентября... (Гамбург) на три дня превратится в военный центр... Бундесвер начинает масштабные учения Red Storm Bravo... Сценарий - нападение России на Запад", — говорится в материале.

Недавно директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева заявила, что Россия обеспокоена ростом числа участников учений НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

13 марта агентство Bloomberg сообщило, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон стремятся привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" — группы государств, готовых отправить миротворцев на Украину.