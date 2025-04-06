Хуситы заявили об ударах по авианосной группе США в Красном море

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) сообщило о нанесении ударов по авианосцу Соединенных Штатов Америки Harry Truman и сопровождавшим его кораблям в северной части Красного моря с использованием ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Заявление об этом опубликовал в Telegram-канале представитель движения Яхья Сариа.

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По его словам, в течение последних нескольких часов ракетные войска и беспилотная авиация при поддержке военно-морских сил вступили в бой с рядом военных кораблей в северной части Красного моря.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что атаки на хуситов прекратятся, когда они перестанут обстреливать корабли США и не будут представлять угрозу свободе судоходства.

До этого, 19 марта, хуситы нанесли четыре удара за 72 часа по USS Harry Truman в Красном море. Использовались несколько крылатых ракет и беспилотников.