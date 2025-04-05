Европейский союз (ЕС) и НАТО запугивают людей военной конфронтацией с Россией, чтобы скрыть свою некомпетентность. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X.

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Он выразил уверенность, что Россия не собирается нападать на Европу.

«Это гигантская афера ЕС ради отвлечения внимания от своей вопиющей некомпетентности и вливания миллиардов в крупных производителей оружия», — отметил журналист.

Ранее стало известно, что власти европейских стран начали подготовку своих граждан к возможной ядерной войне с Россией. По данным издания The Economist, Швеция разослала населению 5 миллионов листовок, в которых рассказывается об основных принципах выживания, а также предлагается заранее продумать план действий в случае нападения на страну.