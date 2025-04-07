Хинштейн показал видео из освобожденных сел Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн побывал в освобожденных от Вооруженных сил Украины (ВСУ) селах Малая Локня и Погребки и показал кадры из этих населенных пунктов. Видео чиновник опубликовал в Telegram.

На выложенных Хинштейном кадрах видны разрушения, оставшиеся в селах после боев с ВСУ. Часть домов в поселках оказались полностью уничтожены, по обочинам дорог стоит сожженная украинская техника.

«На месте большинства домов торчат печные трубы. Военные рассказывают, что окапывались нацисты (так Хинштейн назвал бойцов ВСУ — прим. «Ленты.ру») здесь крепко, но их это все равно не спасло», — прокомментировал видео врио губернатора.

По словам чиновника, в освобожденных селах предстоит колоссальная работа по восстановлению домов и разминированию.

«Но жизнь сюда обязательно вернется. Уже возвращается: в Малой Локне увидели аистов, которые свили гнезда. Символ любви к Родине, дома, благополучия», — подытожил Хинштейн.

Ранее 7 апреля сообщалось, что Вооруженные силы России ведут зачистку в населенном пункте Гуево в Курской области.