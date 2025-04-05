В селе Брянской области нарушено электроснабжение после атаки ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дрона-камикадзе нанесли удар по высоковольтной линии электропередачи в селе Подывотье Брянской области. Электроснабжение в селе в результате атаки нарушено, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

"В результате атаки дроном-камикадзе в селе Подывотье Севского района повреждена высоковольтная линия, вследствие чего нарушено электроснабжение бытовых потребителей", - написал он.

По информации главы региона, пострадавших нет. Организованы аварийно-восстановительные работы.