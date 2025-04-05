По дынным телеграм-каналов, в зоне СВО, расчетом БпЛА 41 мсп 44 Армейского корпуса, с помощью точного сброса была уничтожена очередная антенна Старлинк украинских боевиков.

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Таких антенн за всё время СВО уничтожено немало. Например, в прошлом году Российские военные хитрым ударом уничтожили на правом берегу Днепра пять спутниковых антенн Starlink.

Антенна Starlink — это спутниковая антенна, которая обеспечивает приём и передачу сигнала от спутников Starlink.

Она устанавливается на крыше или на земле. Антенна оснащена технологией фазированной решётки, что позволяет ей электронным образом направлять свой луч для связи со спутниками над головой без необходимости физического перемещения.

Антенны Starlink используются на Украине в военных целях. Их встраивают в транспортные средства штурмовых подразделений для связи с командованием, а приёмники устанавливают в ударные беспилотники для поддержания связи с летательными аппаратами на больших расстояниях.

В настоящее время компания Starlink принадлежит, аэрокосмической компании, основанной американским миллиардером и помощником президента США Илоном Маском.