Раскрыта проблема армии Германии в случае боевых действий

Бундесвер не имеет достаточного количества резервистов и боеприпасов для ведения реальных боевых действий, пожаловался глава союза резервистов ФРГ Патрик Зенсбург. Об этом пишет Stern.

По его словам, стране нужны как минимум 260 тыс. резервистов. В настоящее время, добавил он, в активе союза только 40 тыс. человек.

«Ни у кого в правительстве ФРГ нет плана, как мы должны достичь показателя в 260 тысяч», — признал Зенсбург.

Закон о защите личных данных позволяет узнать место жительства гражданина ФРГ любому полицейскому, контролирующему дорожное движение, но не дает такой возможности вооруженным силам, уточнил чиновник.

Кроме того, заметил Зенсбург, армия страдает и от нехватки боеприпасов. Он уточнил, что в случае начала боевых действий их хватит всего на несколько дней.

Президент Федерального ведомства по оборудованию и информационным технологиям Бундесвера Аннетт Ленигк-Эмден сообщила, в свою очередь, что оборонное ведомство постоянно сталкивается с разного рода бюрократией и препонами при взаимодействии с промышленными площадками.

По ее словам, оборонная промышленность перестраивается слишком медленно, не готова своевременно обрабатывать запросы Бундесвера.