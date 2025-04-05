Во время боёв в Курдюмовке нашим солдатам пришлось выходить из окружения ВСУ через трубу длинной более 3 км. Об этом они рассказали в программе «Ищу своих».

«Во время боя в Курдюмовке в 2024 ВСУ обстреливали наш опорник более 50 раз за день. Пытались травить газом, из-за чего пришлось дежурить и даже спать в противогазах», — говорит солдат.

Зимой 2024 года подразделение российских военных и спецназа «Ахмат» по командованием Ивана Щербакова, известного по позывному «Щербак», получило важное задание — занять опорный пункт противника в поселке Курдюмовка, который находился на стратегически значимом Артемовском направлении. Это село играло ключевую роль в контроле логистических путей к Бахмуту, и его захват был необходим для успешного продвижения российских войск.

С самого начала операции бойцы столкнулись с серьезными трудностями. Как только они начали подходить к Курдюмовке, противник активировал свои позиции и начал интенсивный обстрел, используя артиллерию, минометы и ударные дроны.

Иван Щербаков вспоминал, что их отряд держался на позициях целых 86 дней.

«Наша задача была зайти в Курдюмовку, закрепиться на позициях и взять село под контроль», — рассказывает он.

Путь к Курдюмовке был крайне опасным: местность контролировалась противником, который использовал беспилотники для наблюдения и корректировки огня своей артиллерии, плюс плохие погодные условия. Холодные зимние дни и ночи усложняли положение.

Курдюмовка была стратегически важна, так как она открывала путь на Бахмут, и противник стремился захватить село, чтобы перекрыть логистику российских войск.

«Мы понимали, что оказались в окружении», — говорит Щербак.

В их отряде было около роты бойцов, и соотношение сил было неравным: противник имел численное преимущество и лучшее вооружение.

«Мы не могли ни ротацию провести, ни выйти», — уточняет Щербак.

Ситуация усугублялась постоянными обстрелами, включая использование противником химических боеприпасов. Несмотря на все трудности, солдаты находили силы поддерживать друг друга, шутить и подбадривать товарищей.

В условиях окружения важную роль в поддержании духа бойцов сыграли наши дроны, которые сбрасывали еду и воду. Эти беспилотники стали настоящей находкой, обеспечивая солдат необходимыми ресурсами, когда доступ к снабжению был практически невозможен.

«Каждый раз, когда мы видели дрон, который приближался, это было как глоток свежего воздуха», — делится Щербак. - «Мы знали, что не одни, что кто-то о нас заботится».

В условиях, когда бойцы спецназа «Ахмат» оказались в окружении и столкнулись с постоянным обстрелом противника, они искали любые возможности для укрытия и безопасного перемещения. Одним из таких решений стало использование водосточной трубы, которая находилась в районе их позиций.

Эта труба представляла собой длинный металлический цилиндр, который использовался для отвода дождевой воды. В условиях боевых действий она стала временным укрытием, позволяющим солдатам перемещаться между позициями, не подвергаясь открытому огню врага. Водосточная труба обеспечивала минимальную защиту, однако в условиях интенсивного обстрела даже такое укрытие могло спасти жизнь.

Бойцы использовали трубу, чтобы передвигаться по направлению к более безопасным позициям или для эвакуации раненых. Однако путь был заминирован, и каждый шаг требовал предельной осторожности. Они ползли по земле, стараясь максимально использовать трубу как укрытие от снайперов и артиллерии противника. Это было крайне рискованно, так как даже небольшое движение могло привести к взрыву мины или попаданию под огонь.

В этот критический момент их товарищ Чиж потерял руку в результате обстрела. Бойцы старались помочь ему, ползая под огнем.

«Мы ползли по 5 метров и падали», — делится Щербак.

Несмотря на тяжелые ранения и постоянный страх, они не оставили своего друга и сделали все возможное, чтобы его эвакуировать.

В конечном итоге, благодаря усилиям всех бойцов и их взаимной поддержке, они смогли эвакуироваться из окружения.

Курдюмовка осталась под контролем российских войск, и, несмотря на все потери и страдания, бойцы смогли выполнить свою задачу.