По данным СМИ, масштабные учения НАТО Dacian Spring 25, которые должны были пройти в Румынии в мае 2025 годы, не состоялись. Они были отложены на осень из-за плохих дорог.

Примерно 15 тысяч военных Румынии и стран НАТО должны были принять участие в учениях на семи полигонах страны, однако румынские дороги оказались такого качества, что учения провалились, даже не начавшись.

О комичности ситуации "Московскому Комсомольцу" рассказал Владимир Рогов - Председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов; Сопредседатель Коорсовета по интеграции новых регионов; председатель движения «Мы вместе с Россией».

"Новость звучит как анекдот, потому что, похоже, НАТО собирается воевать на идеальных дорогах и на максимальном уровне комфорта, - считает Рогов, - Румыния не дает своим гражданам выбрать президента на честных выборах, точнее не дает вообще возможности честные выборы провести, поэтому дороги – это следствие. В принципе, во всем мире есть исконно русская проблема «дураки и дороги», но в данном случае дураками пытаются сделать местных жителей, которым не дают возможности определить свое будущее".

Масштабные учения НАТО в Румынии сорвали колдобины и дорожные ямы

— Как вы думаете, сколько денег НАТО может потерять на срывах этого учения из-за дорог?

— У меня был опыт перемещения по румынским дорогам. Думаю, вряд ли с тех пор что-то сильно изменилось. Они больше напоминали дороги уже после боевых действий. Румынские полицейские, видя номера машины, всячески пытались на этом заработать. То есть у них были переносные знаки, которые они ставили на дороге для того, чтобы оштрафовать. Поэтому вполне возможно, что это какой-то замысел румынских властей, связанный с тем, чтобы получить больше денег от Евросоюза, от НАТО на ремонт дорог. А мы знаем, что на ремонте дорог всегда в коррумпированных странах воруются колоссальные средства.