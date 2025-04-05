Российский эксперт заявил о тяжелой ситуации для ВСУ в Красноармейске

Украинские военные обсуждают вопрос вывода группировки из Красноармейска (украинское название — Покровск) ДНР. Об этом заявил РИА Новости военный эксперт Ян Гагин.

По его словам, ситуация для ВСУ в Покровске — настоящий ад, потому что у них нарушены пути снабжения группировки. При этом он подчеркнул, что снабжение не прекращено.

«Пока у них есть возможность отступить. По большому счету, местные жители, с которыми у нас есть связь, говорят о том, что военнослужащие Украины между собой обсуждают вопрос вывода из Покровска группировки войск», — сказал Гагин.

Будет ли ВСУ организованно отступать или это будет просто бегством, пока неясно, отметил он, добавив, что ситуация в городе достаточно тяжелая.

1 апреля РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что командование Вооруженных сил Украины перебросило четыре бригады из Курской области, чтобы попытаться удержать Красноармейск, а также отбить Селидово и Курахово.