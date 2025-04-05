В зоне СВО погиб командир группы БПЛА с позывным Амур

В зоне СВО погиб командир группы БПЛА спецназа «Ахмат» с позывным Амур. Об этом написал в Telegram-канале заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

Генерал-лейтенант Алаудинов отметил, что гибель командира с позывным Амур стала невосполнимой утратой.

«Военный человек с большим и добрым сердцем; командир, подающий пример своим бойцам! Впечатляющие успехи, выполнение поставленных боевых задач с высокой точностью и эффективностью!» — сказал Алаудинов.

По его словам, командир погиб героически.

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В одном из интервью Амур говорил, что нужно дожать противника, чтобы вернуться домой с Победой.