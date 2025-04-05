Минобороны РФ: ВСУ вопреки словам Зеленского атаковали объекты энергетики

Вооруженные силы Украины (ВСУ), вопреки заявлениям президента Украины Владимира Зеленского о прекращении ударов по энергетическим объектам России на 30 дней, нарастили количество односторонних атак с применением дронов и артиллерийских боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, за прошедшие сутки украинские военнослужащие совершили 14 атак на российские объекты. Прилеты были зафиксированы в Брянской, Белгородской, Смоленской, Липецкой, Херсонской и Воронежской областях, а также в Донецкой народной республике (ДНР).

Атаки украинской стороны привели к тому, что некоторое оборудование предприятий вышло из строя. Помимо этого, в некоторых населенных пунктах жители остались без света.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Украины атаками на мирное население России показывают, что не планируют прекращать огонь. По ее словам, у «режима Зеленского» отсутствует политическая воля к миру.

Беспилотники ВСУ атаковали российский завод

Ранее в России подсчитали, сколько раз Украина нарушила соглашение об ударах по энергообъектам.