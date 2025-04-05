Российские военные уничтожили украинский завод по производству взрывчатки

Российская армия уничтожила украинский завод по производству взрывчатки в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

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«В ближайшем пригороде Запорожья наши дроноводы ударили четырьмя БПЛА "Герань" по территории частной компании, специализирующийся на производстве взрывчатых веществ», — рассказал чиновник.

По словам Рогова, изначально уничтоженное предприятие выпускало исключительно гражданскую продукцию, но затем переквалифицировалось. До последнего момента предприятие выпускало комплектующие для дистанционного минирования.

Ранее российские войска нанесли удар по объекту в Кривом Роге, где проходило совещание командиров соединений Вооруженных сил Украины и западных инструкторов.