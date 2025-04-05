Киевский режим готов на любые провокации, чтобы сорвать переговоры России и США. В первую очередь провокации будут организовывать на территории Украины, где «никто не мешает издеваться над своим населением, детально готовить условия и транслировать ужасы на площадки своих западных спонсоров». Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

© МИД России

Мирошник отметил, что список преступлений Киева «под чужим флагом» продолжает расти.

«Теперь Кривой Рог. Не жалея, ни женщин, ни детей, и все во имя «глобальных целей» — обвинить Россию и соблазнить США продолжать финансировать кровопролитие», — написал в телеграм-канале посол МИД.

Он задался риторическим вопросом, на какие еще убийства, теракты и провокации готов Зеленский. По словам Мирошника, Зеленскому не жаль свое население. Он готов «18-летних утилизировать в окопах», и «все грани там давно перечеркнуты, а человеческие инстинкты задуты».

Мирошник напомнил, что в 2022 году киевский режим организовал постановку с десятками трупов в Буче, чтобы сорвать Стамбульские переговоры.

В том же году ВСУ нанесли удар по вокзалу в Краматорске ракетой «Точка У». В итоге погибли десятки мирных украинских граждан «на фоне выпрашивания новой помощи».

Осенью 2023-го украинская ракета нанесла удар по рынку в Константиновке, перед прибытием в Киев британского премьера Тони Блинкена.