Мирошник призвал готовиться к провокациям Киева
Киевский режим готов на любые провокации, чтобы сорвать переговоры России и США. В первую очередь провокации будут организовывать на территории Украины, где «никто не мешает издеваться над своим населением, детально готовить условия и транслировать ужасы на площадки своих западных спонсоров». Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Мирошник отметил, что список преступлений Киева «под чужим флагом» продолжает расти.
«Теперь Кривой Рог. Не жалея, ни женщин, ни детей, и все во имя «глобальных целей» — обвинить Россию и соблазнить США продолжать финансировать кровопролитие», — написал в телеграм-канале посол МИД.
Он задался риторическим вопросом, на какие еще убийства, теракты и провокации готов Зеленский. По словам Мирошника, Зеленскому не жаль свое население. Он готов «18-летних утилизировать в окопах», и «все грани там давно перечеркнуты, а человеческие инстинкты задуты».
Мирошник напомнил, что в 2022 году киевский режим организовал постановку с десятками трупов в Буче, чтобы сорвать Стамбульские переговоры.
В том же году ВСУ нанесли удар по вокзалу в Краматорске ракетой «Точка У». В итоге погибли десятки мирных украинских граждан «на фоне выпрашивания новой помощи».
Осенью 2023-го украинская ракета нанесла удар по рынку в Константиновке, перед прибытием в Киев британского премьера Тони Блинкена.