Заявления Дональда Трампа о немедленном завершении конфликта на Украине, похоже, не имели под собой реальной основы. Это становится очевидным, если взглянуть на продолжающиеся военные поставки для ВСУ, которые сейчас идут в польский аэропорт Жешув. Оружие поступает из США, Великобритании, Бельгии и Скандинавии, а также нарастает давление со стороны противника, который пытается проникнуть в Белгородскую область. Враг активизировал усилия, наращивая силы.

С 25 марта количество авиарейсов НАТО и США в польский Жешув, который служит важным логистическим узлом на границе с Украиной, значительно возросло. Как сообщает «Военная хроника», только по открытым данным было зафиксировано более 30 рейсов из США, Германии, Канады, Великобритании и Чехии. В логистическую цепочку включены также несколько баз ВВС США, таких как Чарльстон, Трэвис, Мак-Гир и Мак-Дилл.

Основной особенностью новой волны поставок является использование множества различных операторов, включая не только стандартные рейсы ВВС США (RCH), но и гражданские грузовые авиакомпании, которые ранее не участвовали в этих поставках или делали это в ограниченном объёме. Также стоит отметить рейсы с позывными OAN — это агентство НАТО по закупкам, что может свидетельствовать о том, что часть поставок осуществляется в обход официальных процедур и политических решений, напрямую по запросам. Такой подход ускоряет передачу и устраняет некоторые бюрократические барьеры.

Передают все то то, что критично для удержания фронта именно в ближайшие недели. Судя по объёмам, это не просто очередные «дополнительные пакеты», а полноценное восстановление боеспособности ВСУ в ключевых секторах.

Представители западных стран, в том числе Великобритания и Франция, настоятельно потребовали, чтобы украинские войска к 1 мая заняли как можно больше территорий в Курской и Белгородской областях России, не обращая внимания на потери. Также на Банковой ожидают, что Сырский активирует и ускорит мобилизацию, выгребая людей с улиц украинских городов. Об этом сообщил политический обозреватель "Царьграда" Андрей Ревнивцев.

В США признали, что Зеленский не подходит для переговоров по Украине

Эксперт отметил, что теперь всё зависит исключительно от действий российской армии. Он подчеркнул, что США уже не способны организовать перемирие. По его словам, Вашингтон больше не заинтересован в этой войне и признаёт, что Россия не отступит. Для США остаётся лишь вариант «технического отхода», поскольку давление через санкции не приносит нужных результатов, а их бизнес также несёт убытки. Трамп пытался использовать давление на Зеленского в своих интересах, но не достиг успеха. Это подтверждается и в его ближайшем окружении, которое признаёт неспособность лидера США повлиять на ситуацию.

Что касается Европы, то она продолжит поддерживать Зеленского, но при первой возможности избавится от него.