Рютте сравнил увеличение военных расходов Европы с временами холодной войны

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны Европы уже нарастили свои военные расходы, и сопоставил этот рост с временами холодной войны.

"Количество поступающих миллиардов ошеломляет. Когда вы смотрите на общее наращивание военных расходов в Европе в настоящий момент, вы должны сравнивать это с временами холодной войны", - сказал он в опубликованном в пятницу интервью телекомпании CBS.

3 апреля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация президента Дональда Трампа требует от каждого члена НАТО взять на себя обязательство увеличить военные расходы до 5% ВВП. Требование коснется и Соединенных Штатов. Как пояснил госсекретарь, Трамп не против НАТО и не намерен выходить из ее состава, но выступает против военного альянса, который не способен себя защитить и полностью зависит от американской поддержки.