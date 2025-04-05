Владимир Зеленский подтвердил, что Франция станет одной из первых стран, чьи солдаты войдут в состав создаваемого на украинской территории общеевропейского военного контингента.

По его словам, для полноценной организации данного процесса потребуется примерно месяц. Сейчас, как уточнил украинский диктатор, идут активные консультации с западными союзниками, однако происходят они за закрытыми дверями, без широкой огласки. Отдельно обсуждаются детали размещения иностранных подразделений. Зеленский также отметил, что в состав формируемых сил войдут не только французские, но и британские военные.

Он добавил, что не может раскрыть ни точную дату прибытия, ни численность предполагаемого контингента, сославшись на достигнутые договорённости с партнёрами.

Следует напомнить, что ранее в западной прессе сообщалось об отсутствии единой позиции среди европейских стран по вопросу возможного ввода миротворческих сил даже после завершения боевых действий. Также источники указывали, что Франция и Великобритания не готовы направить свои войска на Украину без надёжных гарантий безопасности со стороны США — гарантий, которых администрация Трампа пока не предоставила.

Как сообщает издание «Военная хроника», вопрос присутствия войск НАТО на украинской территории фактически подошёл к финальной стадии реализации. Судя по текущим сигналам, именно Франция станет первой страной, которая официально закрепит своё военное присутствие — пусть и в урезанном формате, например, через отправку военных инструкторов или как часть так называемой «группы поддержки».

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Аналитики канала подчёркивают: это уже не просто слова или политические намёки — на фоне подобных заявлений происходит трансформация подхода Запада. Речь идёт о начале формализации прямого вмешательства, которое ещё несколько месяцев назад казалось немыслимым и воспринималось лишь как гипотетический сценарий.