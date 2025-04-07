В ДНР назвали число сорванных за неделю атак БПЛА

За прошедшую неделю средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сорвали более 200 атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике. Об этом сообщило УФСБ России по ДНР.

«За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" обнаружила и перехватила 216 вражеских БПЛА над Донецком и Макеевкой», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что в ночь с 4 на 5 апреля в ходе отражения массовой атаки БПЛА было поражено 28 дронов. Взрывотехники обезвредили беспилотники, после чего ликвидировали их в безопасном месте. Пострадавших и разрушений удалось избежать, подчеркнули в УФСБ.

Ранее сообщалось, что несколько БПЛА были сбиты в Воронежской области. В результате пострадал один человек, ему оказали медицинскую помощь.