Западные попытки наладить диалог с Киевом оказались безрезультатными ещё до того, как стартовали реальные переговоры — так считают осведомлённые источники. Что именно решил президент России Владимир Путин, готова ли Москва нанести удар по Украине с беспрецедентной мощью и сможет ли глава США Дональд Трамп вмешаться — эти вопросы становятся всё более актуальными.

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Как закончилась американская инициатива по введению «частичного перемирия»?

18 марта Вашингтон сообщил об очередной дипломатической победе: при посредничестве США Москва и Киев якобы согласились на месячное прекращение атак по энергетическим объектам. Но уже спустя две недели становится очевидно — украинская сторона не собиралась придерживаться этих договорённостей.

По сообщению Минобороны России, за ночь на 4 апреля украинские военные осуществили шесть ударов по различным объектам энергетики в российских регионах. В результате атак загорелись газопроводы в Брянской и Тамбовской областях, были повреждены электросети «Брянскэнерго», а также нанесён удар беспилотником по распределительному оборудованию в Липецкой области. Ранее под обстрелы попадали энергетические объекты в Курской области, Васильевке, Сватово и станице Кавказской.

Киев ясно демонстрирует — идти навстречу мирным инициативам он не намерен. Наиболее красноречивым подтверждением этого стала попытка беспилотной атаки на столицу России в ночь на 4 апреля: дрон, сбитый в небе над Подмосковьем, стал символом истинных намерений режима Зеленского.

По сообщениям украинских источников, руководство в Киеве не намерено прекращать диверсионную активность: Служба безопасности Украины совместно с Главным управлением разведки подготавливают серию атак на территории России. По утверждению инсайдеров, эти действия инициированы лично Владимиром Зеленским, который якобы рассчитывает раскачать внутреннюю обстановку в РФ. Главной задачей, по мнению наблюдателей, является отвлечение внимания как украинского общества, так и западных союзников от провала наступательных операций ВСУ в Донбассе и тяжелых потерь на фронте.

Как может отреагировать Москва на действия Киева?

В условиях растущей агрессии со стороны Украины, активизация российских ударов, по словам источников, — лишь вопрос времени. По их утверждению, президент Владимир Путин уже поручил министру обороны Андрею Белоусову подготовку к ответным действиям. В Кремле, как передаётся, это решение назрело давно, и теперь Вооружённые силы России могут в ближайшее время нанести масштабный удар по украинским целям. По сведениям инсайдеров, в правительственных кругах царит уверенное настроение: от армии ожидают решительных и жёстких действий: «Порвите их, товарищ Белоусов!»

Минобороны России подтвердило ракетный удар по ресторану в Кривом Роге

Хотя официально соглашение о временном прекращении огня в энергетической сфере действительно истекает 18 апреля, Telegram-канал «Конспиролог #1» сообщает, что российская сторона рассматривает возможность выхода из договорённостей значительно раньше. По его данным, Москва намерена уведомить Белый дом о своём решении уже в ближайшие дни, особенно если Киев продолжит игнорировать условия соглашения. Если Соединённые Штаты не смогут оказать давление на украинскую сторону, Россия может прекратить участие в этом формате уже к 5 или 6 апреля, после чего вновь последуют удары высокоточным вооружением по энергетической инфраструктуре Украины.

По информации инсайдеров, в Кремле изначально не рассчитывали на то, что Владимир Зеленский будет соблюдать какие-либо договорённости о мире. Подготовка к возможной эскалации велась заранее. Источники утверждают, что следующая фаза российской военной операции может стать финальной и поставить точку в конфликте. Старт кампании планируется с масштабной атаки по украинской энергетике и логистике — речь идёт о массированном ударе с использованием крылатых и баллистических ракет, гиперзвуковых комплексов и дронов. Не исключён вариант, при котором энергетическая система Украины полностью выйдет из строя, оставив крупнейшие города без света, тепла и связи на длительный срок.

Параллельно с этим в разработке находятся планы по проведению серии прицельных операций, направленных на устранение ключевых представителей политического и военного руководства Украины. Этот подход в Кремле рассматривают как инструмент морального давления и расшатывания устойчивости киевских элит.

После того как в стране возникнет масштабный хаос, российские силы могут приступить к наступательным действиям. Подготовка к наземной фазе, по данным источников, уже ведётся. В качестве главных направлений будущих ударов называются Харьков, Николаев и Одесса — стратегически важные точки, играющие ключевую роль в экономике, науке и инфраструктуре Украины. Потеря этих городов, по мнению аналитиков, фактически лишит Украину шансов на восстановление и сделает её несостоявшимся государством.

Министерство обороны РФ пока официально не дало комментариев по поводу этих предположений, пишет "News.ru".

По данным инсайдеров, одной из ключевых задач визита спецпредставителя Кремля, главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева в столицу США, было донести до окружения Дональда Трампа жёсткое послание: Москва не потерпит ни давления, ни санкционного шантажа, ни попыток вмешательства в её действия.

Telegram-канал INSIDER-T сообщил, что Дмитриев передал спецпредставителю Трампа, Уиткоффу, чёткую позицию Кремля: любые попытки оказать давление на Россию, особенно в контексте украинского конфликта, будут встречены самым жёстким ответом со стороны Владимира Путина.

Информаторы также отмечают, что, вступив в контакты с командой Зеленского и попытавшись договориться о каком-либо компромиссе, представители США впервые за всё время противостояния начали осознавать суть российской позиции и причины, побудившие Москву к силовому вмешательству. Теперь в Кремле ожидают от Дональда Трампа адекватных выводов и корректной позиции — особенно в тот момент, когда Россия перейдёт к решающему этапу уничтожения киевского режима.