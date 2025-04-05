Упорные бои идут на окраинах хутора Олешня Курской области, бойцы Вооруженных сил РФ выдавливают Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Упорные бои идут на окраинах хутора Олешня. Противник активно использует бронетехнику», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, штурмовые группы выдавливают противника из населенного пункта, операторы беспилотных летательных аппаратов и артиллеристы сжигают вражеские боевые машины.

Стало известно об ожесточенных боях в Курской области

2 апреля первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в ходе неформального заседания Совета Безопасности (СБ) ООН по «Формуле Арриа» заявил, что поспешное бегство ВСУ из Курской области в результате операции российских войск не оставило Киеву времени скрыть следы своих преступлений.