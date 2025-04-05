В Иране предупредили о жестком ответе на возможный американский удар

Американская база и 4000 ее военнослужащих "находятся под угрозой полного уничтожения", если Трамп решит нанести удар по Ирану, предупреждают иранские СМИ, рассказывая о том, как Тегеран начнет атаку с помощью беспилотников дальнего радиуса действия.

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Тегеран выступил с пугающим предупреждением о том, что ключевая военная база США и тысячи американских военнослужащих могут быть уничтожены, если президент Дональд Трамп отдаст приказ нанести удар по Ирану, пишет Daily Mail.

Агентство Defra Press, возглавляемое иранскими вооруженными силами, заявило в среду, что Иран "безусловно, располагает достаточным количеством оружия" для нападения на Диего-Гарсия, отдаленный остров в Индийском океане, где США недавно усилили военное присутствие.

В материале содержится прямая угроза активам ВВС и ВМС США, в котором говорится, что 4000 американских солдат, которые, как утверждается, дислоцируются там, подвергнутся "риску полного уничтожения" в случае американского нападения на Иран.

Хотя, по официальным оценкам, на базе в Диего-Гарсия обычно размещается 400 военнослужащих и 2000 гражданских подрядчиков, Defra Press предположила, что нынешнее наличие стратегических объектов делает ее главной целью.

Это произошло после того, как в четверг США нанесли новую серию авиаударов по проиранским объектам в Йемене, готовясь, как сообщается, нанести удар по ядерной программе Ирана, отмечает Daily Mail.

Поддерживаемые Ираном повстанческие силы йеменских хуситов заявили, что в результате новых ударов по территории, которую они контролируют, были убиты шесть человек, в том числе охранник на вышке связи. Они также заявили, что США нанесли удар по объекту водоснабжения в районе Мансурия в провинции Ходейда, в результате чего погибли четверо. По словам хуситов, около 17 авиаударов также были нанесены по Сааде, расположенной недалеко от границы с Саудовской Аравией, и еще один человек был убит в порту Рас-Иса в Ходейде.

Вероятность конфликта Ирана и США оценили

США запускают ракеты со своих эсминцев и истребители со своего авианосца "Гарри Трумэн", расположенного неподалеку, пишет Daily Mail.

Defra Press также рассказала о ряде потенциальных стратегий нападения, в том числе о том, как Иран может нанести сокрушительный удар, используя свои передовые беспилотники Shahed-136, радиус действия которых составляет 4000 км - этого достаточно, чтобы долететь до Диего-Гарсии из Ирана. Эти беспилотники снабжены зарядом взрывчатки, могут выстреливаться один за другим и часами "зависать" над потенциальными целями, прежде чем попасть прямо во вражеских солдат, транспортные средства или здания сверху, вызывая взрыв. Однако скорость беспилотников в 185 км/ч будет означать, что полет займет почти 20 часов - значительный промежуток времени для американских войск, чтобы перехватить их.

Тегеран также может использовать баллистические ракеты "Хоррамшахр" и другие виды оружия большой дальности для нанесения удара по базе. Дальность действия этого оружия составляет 2000 км, и оно способно нести боеголовку весом 3300 фунтов, пишет Daily Mail.

Но ракетные запасы Ирана оказались серьезно истощены после израильских авиаударов в апреле и октябре 2024 года, а это означает, что Тегерану, возможно, будет трудно провести длительную атаку.

Иранские военные корабли также могут попытаться приблизиться к Диего-Гарсии и нанести ракетные удары и удары беспилотников из Индийского океана, но эти суда плохо оснащены, чтобы противостоять ответным действиям ВМС США.

Демонстрируя силу, США значительно увеличили свое военное присутствие на Ближнем Востоке. Министр обороны США Пит Хегсет продлил срок дислокации авианосца USS Harry Truman в регионе. Кроме того, авианосец ВМС США "Карл Винсон", который обычно патрулирует Южно-Китайское море, был перенаправлен в Персидский залив, непосредственно к югу от Ирана, чтобы присоединиться к своему однотипному авианосцу ВМС США "Трумэн". Это приведет к редкому присутствию двух авианосцев, направленному на сдерживание Ирана, отмечает Daily Mail.

Америка также уже перебросила шесть бомбардировщиков-невидимок B-2 Spirit на острова Чагос, что составляет треть ее парка, и спутниковые снимки показывают, что они находятся на военной базе Диего-Гарсия на острове, контролируемом Великобританией.

Эти высокотехнологичные самолеты способны перевозить бомбы для уничтожения бункеров на территории Ирана, которые могут уничтожить его военные и ядерные объекты. Бомбардировщики B-2 Spirits, вероятно, будут поддерживаться флотом из шести самолетов-заправщиков Stratotanker, которые были замечены в Диего-Гарсия.

Это дало бы бомбардировщикам возможность летать в Иран, доставлять полезные грузы и возвращаться обратно на острова Чагос, преодолевая расстояние примерно в 5000 миль в оба конца. Развертывание подчеркивает растущую напряженность и готовность США к любому возможному конфликту с ближневосточной страной. Но в последние недели Иран активизировал свою риторику против США, неоднократно угрожая американским базам по всему Ближнему Востоку.

Высокопоставленный иранский чиновник зловеще предупредил The Wall Street Journal, что "каждый американский солдат станет индивидуальной мишенью", если США нанесут удар по Ирану.

Бригадный генерал Амир Али Хаджизаде, командующий воздушно-космическими силами Ирана, заявил, что у США в регионе находятся по меньшей мере 10 баз и более 50 000 военнослужащих, и все они находятся в пределах досягаемости иранского оружия.

Ранее Тегеран наносил удары по американским базам в Ираке, Сирии и Иордании, в то время как поддерживаемые Ираном хуситы нанесли удар по авиабазе Аль-Дафра в Абу-Даби, на которой размещен как американский, так и французский персонал.

А поскольку напряженность достигла небывало высокого уровня, все внимание приковано к президенту Трампу, который пообещал занять более жесткую позицию в отношении Ирана.

Он пригрозил нанести удар по ближневосточному государству "бомбами, подобных которым они никогда раньше не видели", если его верховный лидер аятолла Али Хаменеи откажется уничтожить свою ядерную программу и прекратить поддержку опосредованных войн на Ближнем Востоке.

Но Иран, похоже, принимает военные меры, и советник Хаменеи Али Лариджани недавно заявил местным СМИ: "Если Америка или Израиль начнут бомбить Иран под ядерным предлогом, Иран будет вынужден приступить к созданию атомной бомбы".

В прошлом месяце Международное агентство по атомной энергии сообщило, что Иран существенно увеличил производство урана, пригодного для создания ядерного оружия, и увеличил свои запасы материала, близкого к оружейному.

США также оказывают финансовое давление на Иран, и министр финансов США Скотт Бессент в среду встретился в Вашингтоне с представителями 16 мировых банков и федеральных правоохранительных органов, обсудив политику санкций США в отношении Ирана, включая усилия по сокращению экспорта нефти.

Бессент заявил, что администрация президента Трампа оказывает экономическое давление в максимально возможной степени, чтобы лишить Иран доступа к финансовым ресурсам, которые помогают ему финансировать ХАМАС и другие группировки боевиков по всему Ближнему Востоку, а также его усилия по получению ядерного оружия.

"Это включает в себя миллиарды долларов, которые Иран ежегодно зарабатывает на продаже нефти, которые режим также использует для финансирования своих опасных планов и поддержки своих многочисленных террористических пособников и партнеров", - сказал Бессент, согласно копии его выступления.

Иран утверждает, что его ядерная программа предназначена для гражданских целей, отмечает Daily Mail. В феврале Трамп возобновил свою политику максимального давления на Иран, которая включает в себя усилия по сокращению экспорта нефти до нуля.