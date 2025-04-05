Российский военный раскрыл положение ВСУ в зоне СВО

Самые ожесточенные бои сейчас идут на Курском приграничье и на Белгородском направлении, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО) специалист раскрыл в разговоре с «Лентой.ру».

«Идут бои на всех направлениях. Где-то у нас продвижение больше, где-то меньше. Самые ожесточенные бои сейчас идут на Курском приграничье и на Белгородском направлении. Там ВСУ атакуют наши населенные пункты, при этом несут огромные потери. Техники у них уже мало осталось. Но людей им, судя по всему, подкинули на этих направлениях. Я думаю, что в ближайшее время зачистка закончится, и населенные пункты будут освобождены», — сообщил Дандыкин.

Раскрыты потери ВСУ на белгородском направлении

Военный эксперт рассказал, что ВСУ вновь пробовали ударить по объектам Черноморского флота. Также он отметил, что, несмотря на озвученные договоренности, Украина бьет по российской энергетической структуре.

Я думаю, что скоро эти безобразия закончатся. Мы бьем по военным объектам, по складам, по местам сосредоточения противника. Оборонительная сторона — ВСУ несут большие потери, чем мы — наступающие. Это и мастерство наших бойцов, и их мужество Василий Дандыкин военный эксперт, капитан первого ранга запаса

Днем 4 апреля FPV-дрон ВСУ атаковал электроподстанцию в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. После атаки у мирного населения оказалось нарушено электроснабжение.

В ночь на 4 апреля украинские войска ударили по энергообъекту в Тамбовской области. По данным Министерства обороны России, атака беспилотника ВСУ произошла в городе Котовск.