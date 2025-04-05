Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что власти Украины превратили оккупированную Вооруженными силами страны (ВСУ) правобережную часть региона в мертвую зону. Его слова приводит РИА Новости.

«К большому сожалению, некогда процветающее правобережье Херсонщины сейчас находятся в упадке. Фактически это мёртвая зона, где нет людей и ничего не работает», — отметил губернатор.

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Сальдо подчеркнул, что из Херсона слышны только мрачные вести. По его словам, город почти полностью опустел, а его немногочисленное население живет в страхе перед украинскими военными.

Ранее Сальдо сообщил, что принятие решения по восстановлению Каховской гидроэлектростанции откладывается до окончания боевых действий.