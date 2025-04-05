Беспилотники ВСУ атаковали российский завод

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали завод по производству оптоволокна в Саранске, сообщает Telegram-канал Baza.

© РИА Новости

В результате атаки возник пожар в районе предприятия. По данным местных жителей, они насчитали от шести до восьми дронов в небе.

ВС России нанесли групповой удар по аэродрому и заводу ВСУ

Глава Мордовии Артем Здунов подтвердил в своем Telegram-канале, что атаковано одно из предприятий, после атаки, по предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее жители Саранска рассказали, что было слышно около 10 взрывов начиная с 2:20 ночи. Как считают очевидцы, целью атаки мог стать местный завод.