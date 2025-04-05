В ЕС назвали отправку военных на Украину началом создания европейской армии

Глава Европейской народной партии (ЕНП) и ее фракции в Европарламенте Манфред Вебер заявил, что возможная отправка военнослужащих из стран Евросоюза (ЕС) на Украину после завершения конфликта может стать отправной точкой для создания европейской армии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Обеспечение мира на Украине могло бы стать исходной точкой создания европейской армии внутри НАТО», — сказал Вебер в интервью медиагруппе Funke.

По его мнению, это было бы логичным ответом ЕС, в том числе на действия президента США Дональда Трампа.

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Вебер также призвал будущих министров Германии сократить закупки оружия у США. Он отметил, что почти 80% средств, выделенных правительством ФРГ на военные нужды, были потрачены на американскую продукцию.

При этом глава ЕНП призвал будущий кабинет министров Германии в меньшей степени закупать оружие у США. По его словам, почти 80% средств правительства ФРГ на военные закупки были потрачены на американскую продукцию.

«С этого момента за средства европейских налогоплательщиков следует покупать европейскую продукцию и создавать европейские рабочие места», — сказал Вебер.

Он также призвал ЕС создать единую систему противоракетной обороны, сообща осуществлять спутниковое наблюдение и обеспечивать кибербезопасность.

4 апреля сообщалось, что на Украине состоялись переговоры с представителями Британии и Франции по размещению военного контингента. Агентство УНИАН писало, что переговоры прошли на уровне штабов. Французскую делегацию возглавлял начальник Генштаба Вооруженных сил Франции генерал Тьерри Буркхард, британскую — глава Штаба обороны ВС Великобритании адмирал Тони Радакин.

16 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил о плане стран Евросоюза отправить миротворцев в Киев, Львов и Одессу. Он подчеркнул, что если Украина попросит, то согласие России спрашивать никто не будет.

Ранее Зеленский рассказал об отправке французских и британских военных на Украину.