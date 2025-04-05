В ЕС назвали отправку военных на Украину началом создания европейской армии

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Глава Европейской народной партии (ЕНП) и ее фракции в Европарламенте Манфред Вебер заявил, что возможная отправка военнослужащих из стран Евросоюза (ЕС) на Украину после завершения конфликта может стать отправной точкой для создания европейской армии. Об этом сообщает РИА Новости.

В ЕС назвали отправку военных на Украину началом создания европейской армии
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«Обеспечение мира на Украине могло бы стать исходной точкой создания европейской армии внутри НАТО», — сказал Вебер в интервью медиагруппе Funke.

По его мнению, это было бы логичным ответом ЕС, в том числе на действия президента США Дональда Трампа.

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Вебер также призвал будущих министров Германии сократить закупки оружия у США. Он отметил, что почти 80% средств, выделенных правительством ФРГ на военные нужды, были потрачены на американскую продукцию.

При этом глава ЕНП призвал будущий кабинет министров Германии в меньшей степени закупать оружие у США. По его словам, почти 80% средств правительства ФРГ на военные закупки были потрачены на американскую продукцию.

«С этого момента за средства европейских налогоплательщиков следует покупать европейскую продукцию и создавать европейские рабочие места», — сказал Вебер.

Он также призвал ЕС создать единую систему противоракетной обороны, сообща осуществлять спутниковое наблюдение и обеспечивать кибербезопасность.

4 апреля сообщалось, что на Украине состоялись переговоры с представителями Британии и Франции по размещению военного контингента. Агентство УНИАН писало, что переговоры прошли на уровне штабов. Французскую делегацию возглавлял начальник Генштаба Вооруженных сил Франции генерал Тьерри Буркхард, британскую — глава Штаба обороны ВС Великобритании адмирал Тони Радакин.

16 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил о плане стран Евросоюза отправить миротворцев в Киев, Львов и Одессу. Он подчеркнул, что если Украина попросит, то согласие России спрашивать никто не будет.

Ранее Зеленский рассказал об отправке французских и британских военных на Украину.

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