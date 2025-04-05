Военный эксперт рассказал, почему Зеленский не доехал до границы с Россией

Крапивник объяснил, почему Зеленского "не догоняют" ракеты ВС РФ
Военный эксперт, бывший офицер американской армии Станислав Крапивник в беседе с mk.ru рассказал, что на президента Украины Владимира Зеленского объявили охоту российские военные.
Тем не менее, Зеленский выгоден России живым, уточнил Крапивник.
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Эксперт рассказал, что украинский президент намеревался посетить приграничные Сумы, но был вынужден вернуться в Киев после совещания с военными в Чернигове. Ключевые объекты Сум подверглись ракетным ударам ВС РФ.
«Если бы мы хотели его [ликвидировать], думаю, мы бы его уже [ликвидировали]. Не прилетало бы «до» или «после» его визита куда-либо, а прилетело бы с точностью до секунды. Откровенно говоря, Зеленский нам выгоден», — поделился Крапивник.
До этого Зеленский говорил, что понимание по размещению иностранного военного контингента на территории Украины наступит примерно через месяц.
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