США впервые применили бомбардировщики B-2A Spirit для ударов по хуситам

ВВС США впервые задействовали стратегические бомбардировщики B-2A Spirit для ударов по шиитскому движению «Ансар Алла» в Йемене. Об этом CNN сообщили представители Пентагона.

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Отмечается, что первые удары с использованием B-2A Spirit по хуситам в Йемене осуществлялись с базы на острове Диего-Гарсия.

Бомбардировщики способны нести на высоте в 70-35 метров до 16 малозаметных многоцелевых тактических ракет большой дальности AGM-158B JASSM-ER, которые обладают радиусом действия 960-1100 километров. При этом радиус боевых действий самого B-2A Spirit составляет 5300 километров.

Напомним, что Соединенные Штаты начали крупномасштабную операцию против шиитского движения в Йемене 15 марта.