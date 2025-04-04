Минобороны России подтвердило ракетный удар по ресторану в Кривом Роге

Российские войска нанесли ракетный удар по ресторану в Кривом Роге на Украине, где проходило совещание с командирами соединений и западными инструкторами. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«В 18:49 [по московскому времени] нанесен высокоточный удар ракетой в фугасном снаряжении по месту проведения совещания с командирами соединений и западными инструкторами в одном из ресторанов города Кривой Рог», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, противник потерял до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники.

Незадолго до этого военный эксперт Борис Рожин сообщил, что в Кривом Роге российская ракета поразила ресторан «Магеллан». Он предположил, что в ресторане собирались либо иностранцы, либо военнослужащие.

В конце марта Telegram-канал «Военное дело» заявил, что расчет ракетного комплекса «Искандер» в составе Вооруженных сил РФ нанес удар по месту размещения иностранных наемников и инструкторов из стран НАТО в Днепропетровской области Украины. Целью стали фабричные корпуса в городе Кривой Рог, которые использовались как казармы для зарубежных военнослужащих.