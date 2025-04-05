Зеленский рассказал об отправке французских и британских военных на Украину

Франция станет «одной из первых» стран Европы, которая разместит своих военных на Украине для обеспечения безопасности после завершения вооруженного конфликта. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский, передает издание «Страна.ua».

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По его словам, в военный контингент войдут, помимо французских, британские войска.

Зеленский анонсировал встречу стран, готовых отправить миротворцев на Украину

«Когда и в каком количестве не могу сказать, такие у нас договоренности», — заявил глава государства.

4 апреля сообщалось, что на Украине состоялись переговоры с представителями Британии и Франции по размещению военного контингента. Агентство УНИАН писало, что переговоры прошли на уровне штабов. Французскую делегацию возглавлял начальник Генштаба Вооруженных сил Франции генерал Тьерри Буркхард, британскую — глава Штаба обороны ВС Великобритании адмирал Тони Радакин.

16 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил о плане стран Евросоюза отправить миротворцев в Киев, Львов и Одессу. Он подчеркнул, что если Украина попросит, то согласие России спрашивать никто не будет.

Ранее в МИД России рассказали о планах Европы по оккупации Украины.