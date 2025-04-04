Зеленский раскрыл подробности переговоров о размещении европейского контингента на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал подробности о переговорах в Киеве с Великобританией и Францией о размещении на территории страны военного контингента. Его слова приводит издание «Общественное».

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По его словам, представители Киева, Парижа и Лондона обсуждали присутствие на земле, в небе и море.

«Мы будем встречаться каждую неделю — не на моем уровне, а на уровне военных. Где, в каких местах будут расположиться контингент — это проговаривается отдельно», — заявил Зеленский.

Он также добавил, что для обсуждений этого вопроса нужно не более месяца. Зеленский отметил, что полномочия контингента еще будут обсуждаться дополнительно.

4 апреля в Киеве прошла встреча встреча представителей Франции, Великобритании и Украины по поводу размещения военного контингента на Украине. Она прошла на уровне начальников военных штабов трех стран.