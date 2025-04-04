Отрезавший себе ногу боец из Якутии заявил о возвращении на фронт

Военный из Якутии по имени Александр, участвовавший в СВО, несмотря на тяжелое ранение, заявил о намерении вернуться на фронт. Ранее боец сам ампутировал себе ногу.

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«Сейчас ногу нормально сделаю, попробую. Хочется вернуться в зону СВО, хотя бы разок туда съездить», – сказал военнослужащий aif.ru.

История 38-летнего бойца потрясла многих: после артиллерийского обстрела в районе поселка Нью-Йорк в Донецкой народной республике, случившегося на второй день штурма, мужчина оказался тяжело ранен.

В условиях отсутствия немедленной медицинской помощи Александр был вынужден самостоятельно ампутировать себе ногу при помощи ножа. По его словам, эвакуация из окопа стала возможной лишь спустя 17 дней после ранения.

Уже в тылу врачи провели повторную ампутацию той же конечности – на этот раз по медицинским показаниям, из-за начавшегося гнойного воспаления.

После нескольких месяцев лечения, как утверждает сам военнослужащий, здоровье восстановлено полностью. Он заявил, что готов вновь отправиться на линию боевого соприкосновения.