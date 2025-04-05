Российские военные уничтожили самолеты ВСУ в аэропорту Днепра

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил об атаке российских беспилотников типа «Герань» на международный аэропорт Днепропетровска. Об этом чиновник рассказал в интервью РИА Новости.

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По его информации, в результате удара уничтожено не менее пяти самолетов, еще два получили повреждения. Кроме того, разрушен ангар, использовавшийся Вооруженными силами Украины для переоборудования гражданских воздушных судов в военные.

В начале марта аналитик Центра военно-политической журналистики Борис Рожин сообщил о применении российских беспилотников «Герань-2» в Сумах 27 февраля. По его данным, целью удара стал бывший завод «Сумской рафинадный завод», использовавшийся украинской армией в качестве ремонтной базы для бронетехники, склада запчастей и учебного центра для экипажей механизированных подразделений.

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До этого в Днепропетровской области ракета оперативно-тактического комплекса «Искандер» поразила цель в Кривом Роге. Мэр города Александр Вилкул подтвердил ракетный удар, указав на объект критической инфраструктуры в качестве цели.