Финские военные вертолеты будут тренироваться вблизи границы России

Вертолеты егерского полка Сил обороны Финляндии в апреле неделю будут тренироваться на юге страны, в том числе недалеко от границы с Россией.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на финские сухопутные силы.

«Последняя весенняя неделя ночных полетов вертолетного батальона егерского полка «Утти» начнется в понедельник, 7 апреля», — заявили в сухопутных силах.

Там уточнили, что полеты в основном будут осуществляться в области Кюменлааксо, которая граничит с Россией. Тренировки также пройдут в столичном регионе, Лахти, Котке и Коуволе.

В ноябре прошлого года в финской акватории Балтики прошли военно-морские учения НАТО Stingdantys veai 2024 («Ледяной ветер 2024»). В ходе учений литовские войска совместно с разведывательной ротой Финского берегового батальона и морской пехотой США выполняли разведывательные и рейдовые задачи. В командовании отметили, что наиболее трудными для солдат на учениях были гористая и каменистая местность и суровый климат.