Половина солдат 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии числится пропавшими без вести после попытки наступления в районе Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Северной группировке ВС РФ.

Представитель «Севера» рассказал, что хоть штатная численность этой бригады составляет около 4 тысяч человек, фактически в боевых действиях участвовало всего 1100 военнослужащих: три батальона и разведывательное подразделение. Согласно спискам потерь 82-й бригады ВСУ, 600 военных числятся пропавшими без вести.

«Получается, что по документам каждый второй штурмовик бригады пропал без вести», — отметил российский боец.

Он также предположил, что фактические потери украинской стороны, вероятно, значительно выше заявленных. За время боевых действий в Курской области бригада дважды получала пополнения.