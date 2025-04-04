В Британии сделали признание о военном преимуществе России над Европой

Аналитики британского Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны (RUSI) пришли к выводу, что Россия в 2022-2024 годах превзошла европейские страны НАТО по темпам производства вооружений. Об этом сообщает ТАСС.

В докладе британских аналитиков подчеркивается, что Россия в первые месяцы 2022 года быстро мобилизовала военно-промышленный комплекс (ВПК) и кратно нарастила производство вооружений. Украина, в свою очередь, в основном полагалась на помощь западных стран, но их показатели оказались ниже российских.

У европейских стран НАТО не было четкой стратегии и представления о возможностях своих производственных цепочек. ВПК Европы оказался неспособен быстро нарастить производство, даже несмотря на финансовые вливания. В докладе RUSI отмечается, что победителем из затяжного конфликта обычно выходит сторона, способная быстро восстанавливать потери и увеличивать производство оружия.

Британские аналитики считают, что у лидеров европейских стран нет рычагов для прямого управления ВПК. Из-за этого программы производства дублировались, а выделенные средства использовались неэффективно. В это же время Москва воспользовалась высокой степенью централизации своего ВПК и предоставила предприятиям льготные кредиты.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что российские войска каждый день получают по несколько тысяч беспилотников различного назначения. Президент подчеркнул, что в стране необходимо и дальше наращивать производство робототехнических комплексов и беспилотников.

Как отметил Путин, также должны улучшаться характеристики дронов. Не менее важным он назвал обучение операторов беспилотных комплексов по программам, созданным на основе опыта реальных боевых действий.