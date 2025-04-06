Вооруженные силы Украины (ВСУ) судорожно бросают технику НАТО в контратаки у Купянска, пытаясь остановить наступление российских войск. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» («РВ»).

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Утверждается, что ВСУ бросают «волны» бронетехники и спецназ в контратаки на Купянском направлении, однако их уничтожают российские бойцы.

«Российские войска несколько месяцев ведут наступательную операцию в Харьковской области, формируя клещи вокруг Купянска», — отмечают военкоры.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВСУ отправили подкрепление под Купянск для замедления ВС РФ. По его словам, российские военные ведут подготовку для дальнейшего продвижения.